وزير الاتصالات: الحكومة لديها 3 مستهدفات أساسية في مسألة الرقمنة

قال وزير الاتصالات عمرو طلعت، إن الحكومة لديها 3 مستهدفات أساسية في مسألة الرقمنة، أولها،تنمية الطلب المحلي على تكنولوجيا المعلومات، ثم زيادة الصادرات الرقمية من مصر للدول والأسواق التي تستهدفها الاستراتيجية، وثالثا خلق المزيد من فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للشيوخ، والتي تطرقت إلى مناقشة طلب تقدم به النائب ناجح سيد، وأكثر من عشرين عضوا بالمجلس، حول استيضاح سياسة الحكومة، بخصوص الإجراءت التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات، ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية.

وقال الوزير عمرو طلعت: نقدم خدمات الاتصالات بأنواعها على نحو به كفاءة وينتشر بكافة ربوع القطر المصري، نشجع ريادة الأعمال والأداء والأخلاق، بدأنا بربط قواعد البيانات الحكومية ببعضها البعض، لننتج صورة رقمية متكاملة لمواطنينا، تساعد على تلبية احتياجاتهم، والتعرف بشكل أفضل على ظروفهم.