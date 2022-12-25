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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأول مرة.. اكتشاف قبر "بابا نويل" بعد 1600 عام

اكتشاف قبر بابا نويل
اكتشاف قبر "بابا نويل"

"سانتا كلوز" أو "بابا نويل"، الرجل ذو اللحية البيضاء، أيقونة أعياد الكريسماس، والذي ينتظره المسيحيون في هدايا عيد الميلاد كل عام، فهل هو شخصية حقيقية؟

اكتشف علماء الآثار مؤخرًا قبر «سانتا كلوز» نفسه مدفونًا تحت أرضية كنيسة في تركيا، وهو ما يثبت أن بابا نويل واسمه الحقيقي «القديس نيكولاس» عاش قبل 1600 عام.

جثة القديس نيكولاس 

كانت جثة القديس نيكولاس مدفونة في كنيسة قديمة بمقاطعة أنطاليا في تركيا، لكن سُرقت رفاته الفعلية بعد حوالي 700 عام من وفاته، مما جعل تحديد الموقع الدقيق لقبره أمرًا صعبًا.

 القديس نيكولاس 

ومع ذلك، في عام 2017، اكتشف الباحثون أنه تم بناء كنيسة أخرى على قمة أساس الكنيسة القديمة، الواقع فيها قبر القديس نيكولاس "بابا نويل".

اكتشفوا أيضًا فسيفساء فريدة وأرضيات حجرية، والتي يبدو أنها نفس تصميم القبر السابق.

قصة القبر

أوضح الدكتور عثمان - رئيس المجلس الإقليمي للمحافظة على التراث الثقافي في أنطاليا -: "عندما تمت إزالة لوح الأرضية التي كانت موجودة في السبعينيات من القرن الماضي، تم إجراء حفريات لمعرفة ما يوجد تحتها، وكانت النتيجة تغطية أرضية الكنيسة في أوائل القرن الرابع".

المقبرة

وأضاف: "الكنيسة الحالية مؤرخة في وقت لاحق، هناك بعض الآثار المعمارية في أجزاء مختلفة من هيكل الفترة المبكرة، ولكن لم تكن هناك آثار من حيث الأرضيات، فهذه أرضية ناشئة، ربما قبل ذلك".

بابا نويل قبر بابا نويل اعياد الكريسماس

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