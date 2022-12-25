أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توفير 100 فرصة عمل ، من عمال الإنتاج بالشركة السويسرية SCGC، من الذكور والإناث ، والسن يتراوح من 18 إلى 30 عاما.
وأوضح محمد طلعت مدير المديرية أن الوظائف المطلوبة تشمل تأمين صحي واجتماعي ، منوها إلى أنه على الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص التوجه الى مقر الشركة في العنوان التالي: بني سويف بياض العرب، منطقة الصناعات المتوسطة، بجوار مدرسة الفندقية، وأشار إلى أن المقابلات تجرى ابتداء من اليوم الأحد وبشكل يومي حتى اكتمال العدد المطلوب.
القوى العاملة تعلن عن توفير 100 فرصة عمل بشركة سويسرية..تفاصيل
أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توفير 100 فرصة عمل ، من عمال الإنتاج بالشركة السويسرية SCGC، من الذكور والإناث ، والسن يتراوح من 18 إلى 30 عاما.