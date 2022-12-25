القوى العاملة تعلن عن توفير 100 فرصة عمل بشركة سويسرية..تفاصيل

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توفير 100 فرصة عمل ، من عمال الإنتاج بالشركة السويسرية SCGC، من الذكور والإناث ، والسن يتراوح من 18 إلى 30 عاما.

وأوضح محمد طلعت مدير المديرية أن الوظائف المطلوبة تشمل تأمين صحي واجتماعي ، منوها إلى أنه على الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص التوجه الى مقر الشركة في العنوان التالي: بني سويف بياض العرب، منطقة الصناعات المتوسطة، بجوار مدرسة الفندقية، وأشار إلى أن المقابلات تجرى ابتداء من اليوم الأحد وبشكل يومي حتى اكتمال العدد المطلوب.