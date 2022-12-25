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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تمارين رياضية شاقة.. شاهد| أحدث ظهور لـ هاجر أحمد

صدى البلد

نشرت الفنانة هاجر أحمد، مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هاجر أحمد في الفيديو وهي تقوم ببعض التمارين الرياضية.

يذكر أن آخر اعمال هاجر أحمد فيلم "زومبي" أمام علي ربيع، والفيلم بطولة على ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.

 

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هاجر احمد التمارين الرياضية علي ربيع عمرو عبد الجليل التواصل الاجتماعي آخر أعمال هاجر احمد

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