عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف وفقا لقانون الموارد المائية

صورة تعبيرية - ري
صورة تعبيرية - ري الأراضي

قانون الري والموارد المائية.. يعد قانون الري من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لدوره الكبير في تحقيق الأمن المائى ، وصون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تمتد بطول نهر النيل.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (15) علي أنه لملاك وحائزى ومستأجرى الأراضى التى تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو أى من شبكات ومنشآت الرى والصرف الخاصة المملوكة لهم أخذ المياه منها أو صرفها بنسبة ملكية أو حيازة كل منهم من هذه الأراضى ، ويضع المهندس المختص جداول المطارفة للأراضى التى تخضع لهذا النظام ويلتزم بها ملاك وحائزو ومستأجرو هذه الأراضى ، ويتولى مسئولو الإدارة تنفيذها تحت إشرافه ، ويبت المدير العام المختص بقرار مسبب منه فى التظلم المقدم فى هذا الشأن .

 

ووفقا للمادة (16) يجب على ملاك الأراضى أو حائزيها أو مستأجريها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الرى والصرف الخاصة تطهيرها وإزالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه بها وصيانتها وحفظ جسورها فى حالة جيدة.

فى زيارة مفاجئة.. وزير الري يتفقد أعمال تأهيل الترع بـ المنوفية

زراعة الشيوخ تناقش إنشاء مصنع فوسفات بالوادي الجديد وتأثير التغيرات المناخية علي الري.. اليوم

وأشارت المادة (17) للمدير العام المختص بناءً على تقرير من المهندس المختص أو بمناسبة فحص شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة (١٦) من هذا القانون أن يخطر الجهات المختصة ومسئولى الإدارة وروابط مستخدمى المياه لتكليف الملاك أو الحائزين أو المستأجرين بتطهير المسقاة أو المصرف أو البئر أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور فى موعد لايجاوز ثلاثين يومًا وإلا قامت أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المختصة بإجراء ذلك وتحصيل التكاليف الفعلية والمصروفات الإدارية بالطرق الإدارية من الملاك أو الحائزين أو المستأجرين حسب الأحوال ،كل بنسبة مساحة ما يحوزه .

 

ووفقا للمادة (18) إذا كانت الأراضى الواقعة على جانبى مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى حيازة أشخاص متعددين اعتبر محور المسقاة أو المصرف حدًا فاصلاً بين ما يملكون بالنسبة إلى أعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك .

 

وطبقا للمادة (19) تعتبر الأراضى التى تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأراضى الأخرى التى تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك .

 

الاراضى مجلس النواب قانون الري النباتات الأمن المائي وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار بـ23 جنيها والذهب ينهار.. 3 مفاجآت تسعد المصريين بعد رفع الفائدة

قرار عاجل من كولر بعد تعادل الأهلي مع سموحة في الدوري

شهادات بنكية جديدة بعائد 20% في مصر.. تفاصيل

حكم قضائى عاجل بشأن منع ظهور محمد رمضان بالإعلام

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن دعوى تختصم الخطيب وتخص عمومية الأهلي

بعد 10 أشهر زواجا.. اكتشفت أن زوجها امرأة.. تفاصيل مثيرة

وفاة النائب مصطفى كامل بعد تعرضه لغيبوبة سكر أثناء قيادة سيارته بمحيط مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

هل تأخرت تأخر سيارات الإسعاف في الوصول لصالة حسن مصطفى.. وزير الشباب يجيب بالفيديو

روسيا: العالم على شفا حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية لكن سنحاول منعها

أحكام المرأة في العمرة .. الأزهر للفتوى يوضح 9 أمور مهمة

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

إنهاء الحرب.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة بشأن عرض روسيا للتفاوض مع أوكرانيا

مركز الأزهر: يجوز لمن أحرمت أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير اللاتيه الساخن زي المحلات

اليوبيل الذهبي لجمعية نقاد السينما.. تكريم يسري نصر الله وكمال رمزي

مبسوطة بمشهد القبلة في الفيلم.. ماذا قالت بطلة صاحبتي عن اللقطات الجريئة

لو عندك كحة.. هذه المشروبات تخلصك منها في الحال

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ