عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة الشيوخ تناقش إنشاء مصنع فوسفات بالوادي الجديد وتأثير التغيرات المناخية علي الري.. اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تناقش لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، تقرير الاقتراح برغبة بشأن تمويل أزمة الأعلاف وما يترتب عليه من غلاء في أسعار البيض والدواجن، والمقدم من النائب محمد صلاح البدري.

وفي اجتماع الاثنين، تناقش لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، الاقتراح المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع للفوسفات بالوادي الجديد.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، استراتيجية وزارة الموارد المائية والري نحو الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة وتأثيرات التغيرات المناخية على قطاع الري.

وكانت اللجنة ناقشت أزمة تمويل الأعلاف في اجتماعاتها الماضية وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن ملف الأعلاف من الملفات الهامة التي تركز عليه اللجنة في هذه الفترة، لاسيما وأنه يرتبط بصناعة الدواجن التي تهم الشارع المصري.

وقال النائب: صناعة الدواجن مرتبطة ارتباط وثيق بالأمن الغذائي من حيث توفير اللحوم البيضاء، والبيض، لافتا إلى أن دعم هذه الصناعة أمر هام، لتكون قادرة على مواجهة الأزمات، لاسيما في ظل ما شهدته الفترة الأخيرة من أزمات في استيراد الأعلاف وارتفاع أسعارها.

وأوضح النائب محمد صلاح البدرى، مقدم الاقتراح برغبة المقدم: صناعة الدواجن، أصبحت تمثل خسارة لأصحابها والمشتغلين فيها والبالغ عددهم نحو ٣ ملايين مواطن، بالإضافة إلى أسرهم، بسبب ما تعانيه من تحديات غير مسبوقة.

وشدد النائب على ضرورة توفير الكميات المطلوبة من الأعلاف وضبط الرقابة، مطالبا بالتحكم في بورصة الدواجن للسيطرة على الأسعار.

الشيوخ لشيوخ الوادى الجديد مصنع للفوسفات بالوادي الجديد مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

%15 زيادات .. بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل بداية العام الجديد 2023

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات| تفاصيل

هبوط جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

هتاخد 5000 جنيه شهريا.. شهادات الاستثمار الأعلى عائد بالبنوك

المخدرات مش بتاعتي.. اعترافات منة شلبي ولغز الـ "4 بلاد" قبل القاهرة| تفاصيل

تدخل عاجل من لاعبي سلة الأهلي بعد سقوط مدرج صالة حسن مصطفى

ببدلة رقص وشيشة.. صور "حنة" ابنة عصام الحضري تثير الجدل| صور

200 جنيه غرامة .. ابعد عن هذه الأسماء لـ عيالك | محظورة

ترشيحاتنا

بن شرقي يسجل هدفا رائعا في فوز الجزيرة على الظفرة بالدوري الاماراتي.. شاهد

علي جمعة: اللي يخلف 5 أطفال في أوضتين مجرم بحق أولاده والمجتمع

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 25-12-2022

بمواصفات مميزة.. أرخص هواتف أوبو في 2022 للشباب ومحدودي الدخل

الأسرع من مكلارين.. CINA 2023 في الإمارات | صور

وزير الإسكان: إنجاز سد جوليوس نيريري بمجهود قياسي في ظل تعطل سلاسل الإمداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

قوي ووسيم ويشبهنا الآن.. شكل فرعون مصري أراد قتل النبي موسى وابتلعته المياه

صوتي خامته شتوية .. العِلم يحسم صحة تصريح ياسمين عز

بطقم بيجامات.. محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع أسرته

فيديو

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

وجبات وشاشة لكل كرسي .. انطلاق قطار تالجو فائق السرعة بمحطات مصر

إجراءات لخفض أسعار الذهب .. ماذا سيحدث الأيام المقبلة؟ |تغطية خاصة

بسبب الفيروس المخلوي .. تحذير جديد من وزارة الصحة | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ