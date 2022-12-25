زراعة الشيوخ تناقش إنشاء مصنع فوسفات بالوادي الجديد وتأثير التغيرات المناخية علي الري.. اليوم

تناقش لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، تقرير الاقتراح برغبة بشأن تمويل أزمة الأعلاف وما يترتب عليه من غلاء في أسعار البيض والدواجن، والمقدم من النائب محمد صلاح البدري.

وفي اجتماع الاثنين، تناقش لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، الاقتراح المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع للفوسفات بالوادي الجديد.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، استراتيجية وزارة الموارد المائية والري نحو الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة وتأثيرات التغيرات المناخية على قطاع الري.

وكانت اللجنة ناقشت أزمة تمويل الأعلاف في اجتماعاتها الماضية وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن ملف الأعلاف من الملفات الهامة التي تركز عليه اللجنة في هذه الفترة، لاسيما وأنه يرتبط بصناعة الدواجن التي تهم الشارع المصري.

وقال النائب: صناعة الدواجن مرتبطة ارتباط وثيق بالأمن الغذائي من حيث توفير اللحوم البيضاء، والبيض، لافتا إلى أن دعم هذه الصناعة أمر هام، لتكون قادرة على مواجهة الأزمات، لاسيما في ظل ما شهدته الفترة الأخيرة من أزمات في استيراد الأعلاف وارتفاع أسعارها.

وأوضح النائب محمد صلاح البدرى، مقدم الاقتراح برغبة المقدم: صناعة الدواجن، أصبحت تمثل خسارة لأصحابها والمشتغلين فيها والبالغ عددهم نحو ٣ ملايين مواطن، بالإضافة إلى أسرهم، بسبب ما تعانيه من تحديات غير مسبوقة.

وشدد النائب على ضرورة توفير الكميات المطلوبة من الأعلاف وضبط الرقابة، مطالبا بالتحكم في بورصة الدواجن للسيطرة على الأسعار.