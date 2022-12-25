فى زيارة مفاجئة.. وزير الري يتفقد أعمال تأهيل الترع بـ المنوفية

فى زيارة مفاجئة لمحافظة المنوفية، قام الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم الأحد، بتفقد أعمال تأهيل ترعة "جنابية الأنجب" والمارة بقرية شما بمركز أشمون، والتى تم نهوها مؤخرا، وهى إحدى قرى الافتتاحات الرئاسية.

ووجه سويلم بسرعة نهو الجزء المتبقي من الأعمال (مصب الترعة) حتى تاريخ محدد، مع التنسيق التام بين إدارة الرى وأجهزة المحافظة المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الحماية على جانبى الترعة في المنطقة السكنية.

كما تفقد وزير الري أعمال التأهيل الجارية لترعتى "النجار" و"النجار خلف الفوارة" بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وهى أحد مراكز المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تم المرور على الأطوال خارج الكتلة السكنية.

ووجه سويلم برفع التشوينات الزائدة ونواتج الحفر من الطريق خلال 48 ساعة، وشدد على الالتزام التام بالمواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال، وكذا الالتزام بالتقرير الاستشاري الصادر بخصوص الترعة، مع التوجيه بقيام معهد بحوث الهيدروليكا بمراجعة ما تم تنفيذه من أعمال.

وأكد وزير الري لمسئولى الرى بمحافظة المنوفية المتابعة المستمرة لحالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة لضمان توفير الاحتياجات المائية لجميع المنتفعين، وحسم الشكاوى بشكل فورى، وكذا متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف خلال موسم الأمطار الغزيرة، كما وجه بمتابعة حالة الكبارى المقامة على الترع والمصارف بزمام المحافظة.

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