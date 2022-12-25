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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتلوا جارهم وسرقوا دراجته النارية.. المؤبد لمتهمين في منشأة ناصر

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية ، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل جارهم وسرقة دراجته النارية في منشأه ناصر.

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وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين ح.ط عاطل، س.م مسجل خطر، ج.م سائق استدرجوا المجني عليه  و.ص في وقتمتأخر من الليل، لسرقة دارجته النارية وبيعها، وفور وصوله إلي المكان  فوجئ بالمتهمين  يحاولون الاستيلاء علىدراجته الناربة،والتعدي عليه بالضرب مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء فى تهديده، وأثناء مقاومتهم قام أحدهم بإطلاقالنيران صوب المجني عليه، وفارق على إثرها الحياة وسقط غارقا في دمائه.

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مقتل شخص

 

كان قسم شرطة منشأة ناصر، تلقي بلاغا بالعثور علي جثة المجني عليه، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة شاب تطابقت مواصفاته مع بلاغ أسرته واستدعاء أسرة المجني عليه تعرفوا عليه.

وأكدوا  أنه نجلهم تعرض للقتل وسرقة دراجته النارية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي مرتكبي الواقعة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطهم وأرشدوا عن السلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم.

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