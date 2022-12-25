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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيئة الأركان الأوكرانية: سلاح الجو يقصف مواقع للقوات الروسية

صدى البلد

ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الأوكرانية قصفت مواقع القوات الروسية مرتين، كما ضربت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية خمسة مواقع قيادة روسية ومجموعة أفراد واحدة.

وأفادت هيئة الأركان الأوكرانية بأن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على منطقة كوبيانسك بمنطقة خاركيف خلال اليوم الماضي، وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت النار باستخدام أنظمة راجمات الصواريخ أكثر من 10 مرات، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضافت أنه في منطقة دونيتسك، تم تدمير أربعة أنظمة مدفعية ذاتية الدفع بالقرب من زابارين بمنطقة خيرسون، وتم استهداف مقر للقوات الروسية، حيث كان ضباط من المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا يعقدون اجتماعا، نتيجة لذلك، أصيب ما يصل إلى 70 جنديا روسيا. 

هيئة الأركان الأوكرانية القوات الجوية الاوكرانية قيادة روسية منطقة دونيتسك

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