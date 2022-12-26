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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الشباب يكشف أخر تطورات التحقيقات في حادثة سقوط مدرج في مباراة الأهلي والاتحاد

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أخر تطورات حادثة إنهيار مدرج خلال سوبر السلة المصرية قائلاً : “مكانش فيه كثافة في مباراة الأهلي والاتحاد .. وأن الجزء الذي سقط في مباراة الأهلي والاتحاد مخصص للكاميرات”.
 

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وتابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: هناك عدة جهات مسؤولة عن التنظيم وإدارة المكان داخل الصالة نفسها والاتحاد الكرة المنظم وهو إتحاد كرة السلة.


وأكمل : "تم إحالة الموضوع كاملاً للنيابة للتحقيق لتحديد المسؤولية وهي حادثة أولى من نوعها لأن الصالة شهدت بطولات للعالم وبطولات إفريقية وبطولات كثيرة ونسبة تشغيله في العام تتخطى نسبة 70% وكان لمليء في بطولات العالم وإفريقيا وتم تجريبه بشكل كامل وعملي ومع ذلك أحلنا الامر كاملاً للنيابة ".


وواصل : " المكان يستوعب أعداد  كبيرة ومع ذلك وقت وقوع الحادثة كانت الكثافة قليلة ولكن التنظيم ليس عشوائياً وله كود يحدد المسؤلية بشكل واضح ".


مؤكداً أن تحقيقات النيابة ستحدد المسؤولية ومن ثم فإن المشكلة بالاساس هي مشكلة لا تتعلق بالانشاء نفسه "
 

وأوضح أن البحث سيشمل كافة الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية لتحديد المسؤولية قائلاً : هنشوف الي حصل  كاملاً ونستفيد من التجربة "
 

وحول ما اثير عن تأخر الاسعاف قال الوزير : "بجوار صالة حسن مصطفى 3 نقاط إسعاف ومستشفى 6 أكتوبر وبالتالي الاسعاف لم يتأخر ووصلت السيارات سريعاً بعد ست دقائق ونصف وصلت أول ثلاثة عربيات وفي أعقابها  ثلاثة اخرين بمدة عشر دقائق وفي الاجمالي وصلت 27 سيارة إسعاف".

اتحاد الكرة وزير الشباب لميس الحديدي وزير الشباب والرياضة حسن مصطفي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صالة حسن مصطفى برنامج كلمة أخيرة

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