خلال زيارته للشرقية.. وزير الشباب يكرم الأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عددا من الأبطال الرياضيين بالشرقية الحاصلين على بطولات ( افريقية – عربية – دولية – أولمبية – بارالمبية ) كما قام بتكريم البرلمانية هند حازم عضو مجلس النواب لحصولها علي الميدالية الذهبية في بطولة افريقيا في لعبة البوتشيا تخلله مجموعة من الفقرات الفنية والانشاد الديني لفريق مداحين النبي التابع لمركز الشباب نالت إعجاب واستحسان الحضور ليوجه وزير الشباب والرياضة بدعمه بمبلغ 10 آلاف جنيه.

كما افتتاح وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ الشرقية الملعب السداسي (نجيل صناعي) وذلك بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 505 آلاف جنيه ليقدم خدماته لأعضاء المركز من الشباب والفتيات لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة ، أعقبه تفقد شعبة أندية المناخ والبيئة بمركز الشباب المُقامة بهدف تنمية ورفع وعى الشباب والطلائع بقضايا البيئة والتغيرات المناخية ضمن استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050.

انتقل وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ الشرقية لمركز شباب كفر الأعصر التابع لإدارة شباب أبو كبير وقاما بجولة تفقدية داخل المبني الإداري والمُقام بتكلفة مليون و600 ألف جنيه ضمن الخطة الإستثمارية لمديرية الشباب والرياضة لتطوير ورفع كفاءة مراكز شباب المحافظة لتقديم أفضل الخدمات لأعضاء مجلس الإدارة والشباب والفتيات من أعضاء مركز الشباب ثم تفقد تدريب شباب مبادرة متطوعي YLY (شاب يُدير شباب) والتي تهدف لتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية وتحفيز الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم , كما شهدت الزيارة افتتاح الملعب السباعي والمُقام علي مساحة 40x60 متر (نجيل صناعي) وبتكلفة مليون و332 ألف جنيه وذلك بعد احلاله وتجديده وفتحة أمام أعضاء المركز من الشباب والفتيات لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

أكد وزير الشباب والرياضة اهتمام الوزارة البالغ بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية ومراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، ووضع تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر بما فيها مراكز الشباب، وذلك اتساقًا مع إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة فى مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين المواطنين.

بينما أشاد نائب محافظ الشرقية بمجهودات وزارة الشباب والرياضة في تطوير المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة وكذلك اهتمامها بالنشء والشباب وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات والمسابقات الرياضية والثقافية وتأهيل الشباب وإعداد الأبطال للمشاركة في البطولات العالمية والقارية والمحلية وتقديم شباب قادر على المساهمة في صنع مستقبل الوطن.

انتقلا وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ الشرقية لتفقد الأعمال الإنشائية داخل مركز شباب طوخ بأبو كبير للتعرف على معدل تنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات المُقدمة للشباب والنشء ورواد المركز، حيث أكد وزير الشباب والرياضة على رؤية الوزارة في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنويرية وخدمة مجتمعية.

كما توجها وزير الشباب ونائب محافظ الشرقية لتفقد الأعمال الإنشائية والتطويرية والأنشطة والبرامج والفعاليات المُقدمة، وكذلك متابعة إنتظام سير العمل داخل نادي أبو كبير، كما شملت الجولة بالنادي تفقد المبنى الإدارى وصالة الأنشطة والملعب الخماسى وملعب كرة السلة وحديقة النادى ، ليؤكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، أبديا اهتمامًا واضحًا بالشباب، حيث عملت على التأكيد على دورهم الريادى والرفعة من شأنهم والعمل على وجودهم كأطراف فاعلة فى الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة فى صنع الحدث بشكل جاد وصادق.

كما قاما وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ الشرقية بجولة تفقدية داخل مركز شباب مدينة كفر صقر المطور لمتابعة عدد من المشروعات الاستثمارية بالمركز والتي شملت حمام سباحه وعدد 51 محل تجاري و4 كافيتريات ومنطقة العاب للأطفال وذلك لتعظيم إيرادات مركز الشباب وتحقيق أقصي استفادة لأعضائه ورواده بالإضافة إلي تفقد مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية النشء، ومعرضًا لمنتجات أندية الفتاة.

اختُتمت الزيارة بتفقد وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ الشرقية ومرافقوهم لعدد من المشروعات الاستثمارية بمركز شباب فاقوس والتي شملت انشاء حمام السباحة وملعب خماسى و٢١ محل تجارى وتأجير ٣٩ محلا تجاريا وقاعة افراح لتعظيم إيرادات مركز الشباب وتحقيق أقصي استفادة لأعضائه ورواده , اعقبه تفقد الأنشطة الرياضية ( سلة – كرة قدم "بنين – بنات) لأعضاء مركز الشباب ثم تفقد معسكر للكشافة والجولة ومركز تدريب كورال تنمية النشء ، مشروع محكي الشباب، المشروع القومي لذوي الهمم والقدرات من التنمية الرياضية.