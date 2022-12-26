نادي سينما المرأه يستأنف عروضه بدار الأوبرا .. اليوم

يستأنف نادي “سينما المرأة” الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني فعالياته اليوم الإثنين في تمام السادسة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.



ومن المقرر أن يتم عرض كل من فيلم ابنتى إخراج مازن لطفى وفيلم جرسون اخراج منال مغربى.

يذكر أن أقيمت منذ فترة ندوة تكريم المخرجة كاملة أبو ذكري ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد حصولها على جائزة فاتن حمامة للتميز بحفل الافتتاح.



وقالت كاملة:" انا لا اعمل سينما عن المرأة لمجرد انني إمرأة وحاولت كثيرا ان اكسر هذه الحالة في مسلسل واحة الغروب وملك وكتابة، وبعد ذلك اتجهت لسينما المرأة وشعرت انها لذيذة ولايوجد ما يسمي بسينما المرأة وأكل عيش نسافر به مهرجانات.