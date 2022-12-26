انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان بـ تاكوما الأمريكية .. وتعرض محطتين فرعيتين كهربائيتين لهجوم 

انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان بالقرب من مدينة تاكوما الأمريكية

تعرض محطتين فرعيتين كهربائيتين لهجوم

انقطعت الكهرباء عن آلاف السكان بالقرب من مدينة تاكوما الأمريكية في واشنطن بعد تعرض محطتين فرعيتين كهربائيتين لهجوم وتم إبلاغ الشرطة بالحادث حسبما قالت شركة المرافق المحلية أمس الأحد.

وقالت شركة تاكوما للمرافق العامة في منشور على تويتر "في وقت مبكر من صباح اليوم ، تعرضت محطتان فرعيتان بشركة تاكوما باور لهجوم في مقاطعة بيرس الشرقية ... تم إخطار سلطات إنفاذ القانون". ولم تقدم الشركة أي تفاصيل أخرى عن طبيعة هجوم يوم عيد الميلاد، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وأضافت الشركة أن نحو 2700 شخص تخدمهم شركة تاكوما للمرافق العامة تضرروا بعد أن فقد 7300 ساكن الكهرباء في مقاطعة بيرس الشرقية التي تبعد 72 كيلومترا جنوبي سياتل. وقالت "نحن نعمل بأسرع ما يمكن وبأمان لإعادة الكهرباء".

وكان مرفق للكهرباء في ولاية نورث كارولاينا قد أبلغ في وقت سابق من هذا الشهر عن انقطاع الكهرباء بسبب ما وصفته السلطات المحلية بعمليات إطلاق نار مدبرة يتم التحقيق فيها الآن من قبل سلطات إنفاذ القانون الاتحادية.

وقالت شبكة (بي سي نيوز) ووسائل إعلام محلية أخرى إن مكتب التحقيقات الاتحادي أجرى تحقيقات في إطلاق نار بالقرب من منشأة للكهرباء في ساوث كارولاينا بعد ذلك بأيام وما إذا كانت هناك صلة بين الحادثين.