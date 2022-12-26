شبانة: الكل حزن بسبب أكرم توفيق.. وكهربا مستهدف

أبدى الإعلامي محمد شبانة، اندهاشه التام مما يتردد حول توجيه البعض للوم لـ أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي بسبب الجدية والرجولة التي يتميز بها مع الفريق.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "أكرم لاعب راجل والكل حزين من أجله بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، فهو نموذج للاعب كرة القدم المحترم".

اتهام كهربا باصابة اكرم

وأضاف: "البعض اتهم كهربا بأنه السبب وراء الإصابة، إذا كنت متضايق من كهربا فعليك اتهامه بأمور آخرى بعيدًا عن إصابة أي لاعب، وحتى لو حدث احتكاك بينهم فهذه كرة قدم، لكن كهربا مستهدف".

وواصل: "لدي تساؤلات بشأن ملعب التتش، فهل أكرم توفيق الذي تعرض للإصابة الأولى كان ملعب التتش في الكاميرون، ومحمد محمود تعرض للإصابة الأولى في التتش أيضا، وعمار حمدي هل أصيب أيضا في نفس الملعب؟!.. هناك لاعبين آخرون في الأهلي لم يتعرضوا للإصابات بالصليبي خلال التدريبات على ملعب التتش".