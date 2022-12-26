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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الروسي يلبي أمنيتين لـ فتاة في مناسبة عامة

شويجو
شويجو

وجهت فتاة روسية، رسالة إلى وزير الدفاع سيرجي شويجو، خلال فعالية خيرية تقام في مختلف معسكرات الجيش الروسي والمناطق الروسية بعنوان "شجرة رأس السنة للأمنيات".

وحسب “روسيا اليوم”، استضافت وزارة الدفاع الروسية الفعالية الخيرية التي تقام في مختلف معسكرات الجيش الروسي والمناطق الروسية بعنوان "شجرة رأس السنة للأمنيات".

ويشارك في الفعالية القادة العسكريون والضباط وأعضاء عائلاتهم. 

وأقيمت الفعالية من هذا النوع في المركز الوطني لقيادة الدفاع الروسي، وشارك فيها سيرجي شويجو، الذي فتح بطاقة بريدية معلقة على شجرة رأس السنة للأمنيات أرسلتها الفتاة داريا، البالغة من العمر 13 عاما من جمهورية أدمورتيا الروسية.

وطلبت الفتاة في رسالتها أن يهدي لها وزير الدفاع خوذة واقية يرتديها طيار روسي. 

كما تمنت أن تزور الساحة الحمراء في عيد النصر 9 مايو لتشاهد العرض العسكري. 

ووافق شويجو على طلب الفتاة، ودعاها لحضور الساحة الحمراء يوم 9 مايو المقبل. أما خوذة الطيار فسيتم إهداؤها للفتاة في مدينة إيجيفسك الروسية عشية الاحتفال بعيد رأس السنة.

يذكر أن فعالية "شجرة الأمنيات" تقام للمرة الخامسة في عموم روسيا. ويشارك فيها العام الجاري كذلك نواب وزير الدفاع الروسي الذين يقومون بتلبية كل أمنيات الأطفال.

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