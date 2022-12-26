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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العدل : حصلنا على موافقة الأزهر والإفتاء والأوقاف بشأن توثيق الطلاق

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للحوار الوطني نهاية الشهر القادم.

وأكد أن وزارة العدل حصلت على موافقة الأزهر والإفتاء والأوقاف على توثيق الطلاق.

جاء ذلك تعقيبا على كلمة للرئيس السيسي بأن الدولة مسئولة عن وضع قواعد ونظم لتحقيق الأهداف الطيبة للدين، وذلك في افتتاح الرئيس السيسي مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة".

في سياق آخر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الصندوق الاستثماري لقناة السويس كان حلما، ولابد من وجود أوعية للإنفاق على التطوير، مضيفا: لو كان حد وفر ١٠%من دخل قناة السويس  خلال ٤٣ سنة كنا وفرنا ٥٠ مليار دولار.

وأضاف أن الصناديق الاستثمارية فرصة لإيجاد حلول خارج ميزانية الدولة، مشرا إلى أن صندوق استثمار وزارة الصحة وفر 70 مليون جنية.

وأكد السيسي، إن الدولة توجهت للصناعات الاستراتيجية حتى يكون لديها انتاج ذاتي للمواد التي لا نستطيع الاستغناء عنها.

ووجه الرئيس السيسي بتغطية إعلامية لأول قافلة ستخرج من البضائع الموجودة بالجمارك خلال أيام.

وزير العدل المستشار عمر مروان قانون الأحوال الشخصية الأزهر توثيق الطلاق

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