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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يناقش مع رئيس نادى الشمس ملفات القلعة البرتقالية

صدى البلد

استقبل د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة د. أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادى الشمس بمكتبه من أجل مناقشة العديد من الملفات الهامة التى تخص القلعة البرتقالية فى المستقبل .


كما وجه د. أسامة أبوزيد الدعوة لوزير الشباب والرياضة لافتتاح عدد من المنشآت الجديدة التي دشنها المجلس فى القلعة البرتقالية خلال الأشهر الماضية مثل مجمع ملاعب التنس وصالة الجيم بمبنى الطاقة الشمسية ومجمع ملاعب كرة القدم الخماسية .


وناقش د. أسامة  أبو زيد من وزير الشباب والرياضة عددا من الملفات المطروحة فى الشارع الرياضى مثل  تعديلات اللائحة المالية وتعديلات قانون الرياضة وضرورة الانطلاق فى الاستثمار الرياضى بما يتماشى مع فكر الوزير فى هذا المجال .

وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس نادى الشمس 


وكرم مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة د أسامة أبو زيد  بطلات الجمباز الايقاعي، بعد تألقهن فى بطولة كأس مصر.


وشهد التكريم حضور د. أسامة أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس والكابتن أحمد سمير والكابتن أسامة صلاح والمحاسبة دعاء هشام بركات أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب تامر على مستشار المجلس والكابتن أحمد عبدالله المشرف العام على قطاع النشاط الرياضي.


ووجه د.أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس  الشكر إلى الجهاز الفني للجمباز الإيقاعي وأولياء الأمور بعد تألق الفرق فى بطولة كأس مصر.


وأشار أبو زيد إلى  تطوير السقف الخاص بصالة الجمباز وعن توفير كافة الأدوات وتحمل كافة المصاريف الخاصة بالاشتراك في بطولات الاتحاد المصري للعبة.


كما وافق أبوزيد على شراء  "كاسيت"  وتوفير مراتب ومراوح لصالة الجمباز .
وحرص الجهاز الفني للجمباز الايقاعي على منح درع تكريمي إلي د. أسامة أبو زيد نظراً لجهده المبذول داخل القلعة البرتقالية.


وحققت فراشات نادي الشمس للجمباز الإيقاعي 28 ميدالية ذهبية و11 فضية و5 برونزية خلال بطولة كأس مصر فى جميع المراحل ليواصلن نتائجهم المميزة في البطولات المحلية.


ويتكون الجهاز الفني من سمر شريف المدير الفني ودعاء شريف ونوار شريف مدربين عام وياسمين حامد وزينب صلاح وعليا يحيي وميرنا حسن فوزية محمد وسمر طارق وياسمين سيد ونانسي فتحي مدربين الفريق  وأحمد حمادة مدرب فتنس ومحمد كمال ومحمد آمين وآيات مصطفى مدربين الباليه وأماني الرفاعي إداري.

نادى الشمس أسامة أبوزيد رئيس د أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الجمباز الإيقاعي رئيس نادى الشمس

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