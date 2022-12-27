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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم المسح على الكُم والشراب بسبب برودة الجو .. أمين الإفتاء يحسم الجدل

صدى البلد

تلقت دار الإفتاء  سؤالا يقول صاحبه: “جسمي لا يتحمل الصقيع إطلاقا فهل يجوز أن أمسح على الكُم عند غسل الذراع في الوضوء؟”.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: لا يجوز ذلك فلابد من غسل الذراع.

وأوضح أمين الفتوى أن المسح رخص في أعضاء فقط، وليس في كل الأعضاء، فقد رخص في مسح الرأس فيجوز للإنسان أن يبل يده وينفض الماء ثم بعد ذلك يمسح رأسه، وورد أن النبي مسح شعرات من ناصيته وأكمل على العمامة، وورد أيضا المسح على الخفين.

وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: أما أن يقول أحد “الدنيا شتاء وبرد فأمسح على الملابس التى تدفئني” فهذا لا يجوز.

 

حكم المسح على الشراب بسبب برودة الجو

 

حكم المسح على الشراب بسبب  برودة الجو  .. أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه يجوز التيمم في حالة عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استخدام الماء لمرض أو أن استعمال الماء يؤخر الشفاء، ففي هذه الحالات يجوز للإنسان أن يتيمم.

وأضاف الأطرش في تصريح لـ"صدى البلد" خلال اجابته على سؤال هل يجوز التيمم في حالة ما اذا أصبح الشخص جُنبا، رغم وجود الماء مع برودة الجو الشديدة ؟. قائلا: لا يجوز شرعا فلا مانع من تسخين المياه في المنزل والاغتسال لصلاة الصبح.

 

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد ؟

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟”.

 

وأجاب الدكتور علي جمعة، عن السؤال قائلا:  إنه يجوز التيمم في حالة البرد الشديد القارس والذي تبلغ درجة حرارته  3 درجات تحت الصفر، أما ما نعيشه هذه الأيام من درجات حرارة 17 و 18 و12 فلا يجوز معها التيمم مطلقا.

 

 

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حكم المسح على الكُم والشراب بسبب برودة الجو .. أمين الإفتاء يحسم الجدل

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