ضمن "حياة كريمة".. توقيع الكشف على 900 حالة في قافلة طبية بالإسماعيلية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، قافلة طبية شاملة بمركز شباب الوابورات بمركز ومدينة القصاصين، للكشف علي المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وإشراف الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكد الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة تأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجا.

وتتضمن القافلة 8 عيادات تخصصية تقوم بالكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة وكذلك الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية والتثقيف الصحي.

وأضاف الدكتور علي حطب، أنه بلغ إجمالى تردد المواطنين خلال أول أيام القافلة الطبية بإدارة القصاصين 900 مواطن من خلال عيادات طبيه بجميع التخصصات وهى “الجراحة، باطنة، نسا، أطفال، جلدية، تنظيم أسرة، عظام، أمراض مزمنة”، والاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة وصرف العلاج بالمجان كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لإستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزاره الصحة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة ممتدة لغدٍ الثلاثاء، وتضم جميع التخصصات الطبية حيث استقبلت القافلة فى يومها الأول بعيادة الباطنة 192 حالة، عيادة الجراحة 41 حالة، عيادة العظام 123 حالة، عيادة النسا 59 حالة، عيادة الأطفال 280 حالة، عيادة الجلدية 112 حالة، عيادة تنظيم الأسرة 13 حالة، عيادة الأمراض المزمنة 42 حالة.

وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة مجانًا فضلا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.