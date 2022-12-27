نشأت الديهي عن صندوق قناة السويس: تحدث الرئيس فحسم الأمر

أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلال افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة الطاقة الثلاثية بمنطقة أبو رواش، عن أهمية المشروع ، وفلسفة إقامة هذه المشروعات لتوفير العملة الصعبة.

وقال نشات الديهي في برنامجه “ بالورقة والقلم ” المذاع على قناة “ تن ”:" الرئيس السيسي تحدث عن صندوق قناة السويس، وعندما تحدث الرئيس حسم الأمر".

وتابع نشأت الديهي: "الرئيس ضرب مثلا بأهمية الصناديق الخاصة بصندوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذي استطاع ان يزيد رأس ماله، مشيرًا إلى أن الهدف من الصناديق مساندة المؤسسات الرسمية بشكل غير تقليدي ،وخارج الإجراءات الكلاسيكية.

وتابع ان الرئيس السيسي يتحدث بأنه الصناديق الخاصة مراقبة وفقًا للقانون تحت أشراف الجهاز المركزي للمحاسبات وكافة الأجهزة الرقابة، فلا يوجد مليمًا يخرج من هذا الصناديق إلا من خلال موافقة الدولة.