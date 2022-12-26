أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تخفيف الأعباء عن المزارعين.. فيديو

قال أحمد موسى، إن الرئيس السيسي حريص على عدم رفع أسعار الأسمدة الزراعية وتخفيف الأعباء على المزارعين، مؤكدًا أنه حال محاسبة مصانع الأسمدة الزراعية بالتكلفة الحقيقية لمواد الطاقة مثل «الغاز» سيقع العبء على كاهل المزارع، كما أن الأمر ينعكس سلبا على ارتفاع المنتجات الزراعية.

وأضاف أحمد موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي تحدث بشكل واضح عن الأكل والشرب الذي يمس كل المواطنين ولديه حرص شديد بعدم زيادة الأسعار.

وأوضح أحمد موسى، أنه لولا حرص الدولة على ضبط الأسعار واستقرار السوق لكانت الأسعار بأرقام مختلفة عن الأسعار المحددة اليوم، مؤكدًا أن دولة لديها خطة كاملة وتسعى لتخفيف الأعباء وعدم تحميل المواطن أي أعباء في ظل الأزمة الاقتصادية.

وأردف أحمد موسى، أن الدولة لديها خطة للإفراج عن كافة البضائع في الموانئ خلال الأيام المقبلة، والقضاء على التكدس في الموانئ المصرية وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى.

وتابع أن الإفراج عن بضائع المكدسة في الموانئ يحتاج إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار، كما أن هذه البضائع مهمة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

مخزون استراتيجي

وأكد أحمد موسى، أنه كان لدينا مخزون استراتيجي لمدة شهر واحد فقط وذلك في بداية رئاسة الرئيس السيسي للدولة، مؤكدًا أن الرئيس طالب بتوفير مخزون استراتيجي على الأقل 6 أشهر، موضحًا أن هذه الخطة ربطت مليارات الدولارات بالسلع الاستراتيجية وجمدت ارتفاعها.

وأشار أحمد موسى إلى أن الرئيس السيسي يرفع سماعة هاتفه ليل نهار على المسئولين للتأكد من كمية المخزون الاستراتيجي للسلع، كما أنه لا يجرؤ مسئول على أن يكون هناك مخزون استراتيجي أقل من شهرين أو ثلاثة ويخبر الرئيس السيسي بذلك.

وتابع أن العاصمة الإدارية بها العديد من المخازن الاستراتيجية من أجل تخزين السلع عند استقرار السوق ووجود وفرة في المنتجات، كما أن الدولة تنشئ مستودعات في مختلف المحافظات من أجل توفير السلع بكميات مناسبة.

ونوه موسى بأن المشروع القومي للصوامع لتخزين القمح ساعد على الحفاظ كميات كبيرة من إنتاج المحصول، موضحًا أنه قديما كان يتم تخزين محصول القمح في «شون» ويضيع ربع كمية القمح بسبب آكل الطيور والقوارض لعدم تخزينها بصورة مناسبة.

وأكد أحمد موسى، أن الصوامع التي خصصتها الدولة لتخزين القمح وفرت أكثر من مليون طن.

وأردف أحمد موسى أن أزمة الأزر مفتعلة، ولكن باقي السلع تتوافر في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 270 مليون رغيف خبز، كما أن معارض أهلا رمضان سيتم توافرها في المحافظات بداية من يناير المقبل من أجل توفير كافة السلع للمواطنين.