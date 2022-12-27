صدمة لجماهير الأهلي.. شبانة يكشف موقف كولر من صفقات يناير| تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مسئولي النادي الأهلي، أكدوا عدم استلام تقارير فنية من مارسيل كولر حول احتياجات الفريق لصفقات جديدة خـلال سوق الانتقالات الشتوي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "هل هذا أمر جيد ما يفعله كولر؟!، الفريق في حالة تراجع والأهلي لا يوجد به هوية فنية، واللاعبين (بتكشم وتلعب)، القيد سيفتح 1 يناير، وكنت أتصور أن الأهلي سيعلن عن صفقاته فور فتح باب القيد".

وأضاف: "لا أعرف ماذا حدث لـ كولر، وأؤكد بأنه لا يقوم بعمل روتيشن، فهو يقوم بتغيير التشكيل لإرضاء اللاعبين فقط، وهذه وجهة نظري".

وواصل: "لو سموحة كان يواجه الداخلية، كان الداخلية سيهاجم بشكل أفضل، الأهلي لم يذهب بأي هجمة حقيقة على مرمى سموحة".