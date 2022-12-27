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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة لجماهير الأهلي.. شبانة يكشف موقف كولر من صفقات يناير| تفاصيل

كولر
كولر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مسئولي النادي الأهلي، أكدوا عدم استلام تقارير فنية من مارسيل كولر حول احتياجات الفريق لصفقات جديدة خـلال سوق الانتقالات الشتوي.

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وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "هل هذا أمر جيد ما يفعله كولر؟!، الفريق في حالة تراجع والأهلي لا يوجد به هوية فنية، واللاعبين (بتكشم وتلعب)، القيد سيفتح 1 يناير، وكنت أتصور أن الأهلي سيعلن عن صفقاته فور فتح باب القيد".

وأضاف: "لا أعرف ماذا حدث لـ كولر، وأؤكد بأنه لا يقوم بعمل روتيشن، فهو يقوم بتغيير التشكيل لإرضاء اللاعبين فقط، وهذه وجهة نظري".

وواصل: "لو سموحة كان يواجه الداخلية، كان الداخلية سيهاجم بشكل أفضل، الأهلي لم يذهب بأي هجمة حقيقة على مرمى سموحة".

محمد شبانة النادي الأهلي مارسيل كولر الداخلية سموحة

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