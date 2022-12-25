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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"فيفا" يحدد موعد مباراة الأهلي أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

كأس العالم للاندية
كأس العالم للاندية

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، موعد أول مباراةلـ الأهلي في كأس العالم للأندية المقرر إقامته في المغرب، حيث من المقرر إقامتها من يوم 1 فبراير وحتى 11 من الشهر نفسه.

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ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما قرر الاتحاد الدولي استضافة المغرب للبطولة، ليشارك الوداد باعتباره بطل المغرب، بينما يشارك «الأحمر» ممثلا لقارة أفريقيا.

وبحسب ما ورد في خطاب الاتحاد الدولي «فيفا» إلى النادي الأهلي، والذي تلقاه النادي خلال الأيام الماضية، فإنه تقرر أن تنطلق مباراة الأهلي في الدوري التمهيدي للبطولة أمام أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، في أول أيام انطلاق البطولة يوم 1 فبراير.

وتضم قائمة الفرق المشاركة في مونديال الأندية:

ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا

الهلال السعودي، بطل آسيا

فلامنجو، بطل كوبا ليبرتادورس.

سياتل سونديرز، بطل كونكاكاف.

أوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا.

بطل الدوري في البلد المنظم، الوداد المغربي.

الأهلي، وصيف دوري أبطال أفريقيا.

قناة مفتوحة تعلن إذاعة كأس العالم للأندية


في السياق ذاته، أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، إذاعة مباريات كأس العالم للأندية، وعلى رأسها مواجهات النادي الأهلي الذي يشارك في البطولة، بعدما تلقى خطابا رسميًا من الاتحاد الدولي.

كأس العالم للاندية الاتحاد الدولي لكرة القدم الأهلى ريال مدريد الوداد المغربي

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