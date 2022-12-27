مصرع 50 شخصا في الولايات المتحدة بسبب العواصف الشديدة

ذكرت وسائل إعلام أن ما لا يقل عن 50 شخصًا لقوا حتفهم في الولايات المتحدة بحلول صباح اليوم الثلاثاء نتيجة حوادث شديدة مرتبطة بالعواصف الشتوية.



في وقت سابق اليوم ، تم الإبلاغ عن 34 حالة وفاة مع استمرار البرد القارس والرياح والثلوج خلال عيد الميلاد. استقرت العاصفة الثلجية على مساحة واسعة غير مسبوقة من البحيرات العظمى بالقرب من الحدود الأمريكية الكندية إلى نهر ريو غراندي على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك.



وقالت شبكة إن بي سي نيوز إن ما لا يقل عن 12 ولاية ، وهي كولورادو وإلينوي وكنساس وكنتاكي وميتشيغان وميسوري ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسي وويسكونسن ، أبلغت عن 50 حالة وفاة. وسجلت مدينة بوفالو الواقعة في شمال شرق ولاية نيويورك أكبر عدد من الضحايا ، حيث تساقط أكثر من متر من الثلوج خلال عطلة نهاية الأسبوع. وذكر التقرير أن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم حتى اليوم.



وذكرت شرطة المدينة أنه تم العثور على القتلى 'بالخارج وفي سيارات'.



وصفت حاكمة نيويورك كاثي هوشول الكارثة الطبيعية بأنها 'العاصفة الأكثر تدميراً في تاريخ القصة الطويلة لبافالو'. وبحسب هوشول ، لا يزال هناك 15 ألف شخص في المدينة وحولها بدون كهرباء ، وتأخرت أعمال الإصلاح حتى يوم الثلاثاء.



وقال هوشول يوم الأحد 'سيُسجل هذا في التاريخ باعتباره العاصفة الأكثر تدميرا في تاريخ بوفالو الطويل الحافل بخوض العديد من المعارك والعديد من العواصف الكبرى'.



ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أيضًا أنه تم إلغاء أكثر من 3100 رحلة جوية وتأجيل 7100 رحلة أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، مع الإبلاغ عن وضع صعب بشكل خاص في ديترويت وشيكاغو ومينيابوليس ودنفر.