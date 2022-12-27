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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأحد المقبل إجازة رسمية بالبورصة

البورصة
البورصة

أعلنت البورصة منذ قليل، اعتبار يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023 إجازة رسمية بمناسبة عطلة البنوك.

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل، بمناسبة انتهاء السنة المالية في الجهاز المصرفي بنهاية ديسمبر الحالي.

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وقال  البنك المركزي في بيان له قبل قليل، إنه سيتم استئناف العمل الاثنين التالي له وفي المواعيد الرسمية المعلن عنها مسبقا.

وأكد البنك المركزى أنه بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2022، تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق الأول من يناير 2023، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023.

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