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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يحيى خليل يفتتح العام الجديد بحفلتين بالقاهرة والإسكندرية

صدى البلد

12 و20 يناير..أولى حفلات العام الجديد للموسيقار يحيى خليل في القاهرة والإسكندرية وتذكرتين مجانا لمن يجب على سؤال المسابقة


يستعد أسطورة الجاز المصرى العالمى، يحيى خليل لتقديم حفلين متتاليين يفتتح بهما العام الجديد 2023، أولهما فى الثامنة مساء الخميس 12 يناير، على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، والثانى مساء الجمعة 20 يناير على مسرح سيد درويش بأوبرا الأسكندرية.

هشام عباس يحيي حفلا في الزمالك بحضور ريم البارودي ومحمد نور ورنا سماحة


يقدم "خليل" في حفله عددا من أعماله الخاصه إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقي العربية منهم:  محمد عبد الوهاب ، بليغ حمدي ، كمال الطويل ويشاركه مجموعة من أهم العازفين فى مصر هم محمد علي ( كمان) ، محسن علام ( اكورديون ) ، محمد السواح ( ترومبت ) والمغنية الفرنسية ديجايما التى تؤدى مختارات من أعمال الجاز العالمية.


وقد أعلنت الصفحة الرسمية للفنان يحيى خليل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن مسابقة لجمهوره الكبير ستكون جائزتها عبارة عن تذكرتين لحضور حفل القاهرة أو الأسكندرية، وسؤال المسابقة هو في أي عام تم إصدار مقطوعة "قمر" لتكون تتر البرنامج الشهير "حكاوي القهاوي" علي التليفزيون المصري؟


يذكر أن يحيى خليل هو رائد موسيقى الجاز فى مصر ونجح فى عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التى أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية الأمر الذى جعله ضيف دائم على أهم المهرجانات العالمية فى أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
ويعد خليل أول فنان مصرى يجذب الشباب إلى حفلات مسارح دار الأوبرا منذ بنائها بمقرها الحالى، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء فى مصر والعالم العربى باعتباره أول صانع للنجوم فى مصر والشرق كما كانت له اسهامات كبيرة فى تطوير صناعة الأغنية من حيث إضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.

رنا سماحه محمد عبد الوهاب الموسيقى سيد درويش محمد نور المسرح الصغير بدار الأوبرا موسيقى العربية

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