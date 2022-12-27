إصابة 12 مزارعا في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 12 مزارعا إثر إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بملوي جنوب المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من غرفه عمليات النجده يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية تونا الجبل في مركز ملوي مما أسفر عن إصابة 12 مزارع جميعهم من قريه ديروط أم نخله في غرب مركز ملوي.

انتقلت سيارات هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الغربي وقد أفادت التحريات الأولية التي أجرتها أداره البحث الجنائي بالمديرية أن الحادث وقع بسبب اختلال عجله القياده بيد سائق السياره الربع نقل التي تم التحفظ عليها تصرف النيابه العامه التي تباشر التحقيق.