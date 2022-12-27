شيرين عبد الوهاب ترقص بطريقة غريبة مع حسام حبيب في حضور ابنتها .. فيديو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" من جديد شيرين عبد الوهاب ترقص مع حسام حبيب، فى لقطة عفوية" وظهر بجوار حسام حبيب طفلة صغيرة.

وجاء فى الفيديو أن شيرين كانت متواجدة مع أصدقاء لها، ومعها زوجها حسام حبيب، وكانت ترقص على أغنية لها.

وقال أحد الأصدقاء المتواجدين مع شيرين :" صفقوا لـ شيرين.. يلا يا شيرين، وقامت شيرين بالرقص أمام زوجها، وهى فى حالة سعادة عالية".

وتابع الفيديو أن شيرين عبدالوهاب ظهرت في ملهي ليلي في لبنان مع زوجها حسام حبيب وابنتها وهي في حالة كبيرة من السعادة.

وظهرت الفنانة شيرين عبدالوهاب وهي ترقص علي أغنيتها "اه يا ليل" وزوجها حسام حبيب يجلس بجوارها وسط تفاعل كبير وهتافات من الحاضرين معها في نفس المكان.

وفى وقت سابق من هذا العام ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في مقطع فيديو قصير تداوله نشطاء السوشيال ميديا، من حفل خاص وساهر الليلة في مدينة الإسكندرية.

وظهرت شيرين عبد الوهاب، ترقص في الفيديو على نغمات أغنية المترو، مع شاب لم يتم الكشف عن هويته، وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع بين جمهور ومحبي شيرين.

الحفل التي حضرته شيرين عبد الوهاب، جمع عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان إلهام شاهين، وشقيقها الفنان أمير شاهين.