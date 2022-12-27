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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير توفيق يتسلم تقرير الصفقات من كولر

كولر
كولر

أكد الإعلامي أحمد أسامه، أن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، سوف يعقد جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، خلال الساعات القليلة المقبلة".

 

وتابع أسامه خلال برنامجه الإذاعي "ديربي" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الجلسة تأتي من أجل تسلم تقرير الصفقات من المدير الفني والمراكز المطلوبة لتدعيم صفوفه بالميركاتو الشتوي".

 

وأضاف أحمد أسامه: "المدير الفني يرغب في التعاقد مع مدافع بالإضافة إلى مركزي الجناح الأيمن والأيسر، كما يريد تدعيم مركز الهجوم بمهاجم أجنبي، ولن يكون هناك تدعيم في مركز حراسة المرمى".

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