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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية الشباب بكفر الشيخ تنظم ندوة تعريفية حول حق الامتياز التجاري.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الندوة التعريفية عن نظام حق الامتياز التجاري "فرنشايز " للشباب الراغبين في بدء مشروعات صغيرة، بقاعة التعليم المدني بالمديرية.

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جاء ذلك بحضور 33 مستفيداً وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب وجيهان رشوان، مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

 

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة حريصة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، على تقديم الندوات التعريفية والتدريبات للشباب التي تدعم انتشار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع شركاء التنمية واستحداث آليات مختلفة ومتطورة لإدخال التقنيات والنظم الحديثة والعالمية لتلك المشروعات في مصر، و تكريس كافة الإمكانيات فى دعم إقامة المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

 

تناول شريف السواق، مدرب وزارة الشباب و منسق تدريب المشروعات الصغيرة، خلال الندوة التعريفية مفهوم الفرنشايز و هو الاستثمار في حق الانتفاع بالعلامة التجارية، التي ترغب في التوسع محلياً وعالمياً و يمكن لها أن تحقق ذلك بدون إنفاق استثمارات إضافية، وإنما من خلال التعاقد مع المستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم في مشاريع قليلة المخاطر أو مضمونة النجاح لسابق نجاحاتها في فروع محلية أو دولية على مستوى العالم.

 

حضر الندوة التعريفية حسين عمر، مسئول تدريب جهاز تنمية المشروعات، الذى أوضح دور الجهاز في تمويل مشروعات الفرينشايز، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب كما ناقشت الندوة نظام الفرنشايز «الامتياز التجاري»  للشركات العالمية والمحلية الذى يؤدي إلي تطوير الآليات والنظم الإدارية والفنية التي تعمل من خلالها تلك المشروعات مما يعمل علي زيادة قدراتها الإنتاجية والتسويقية ويجعلها أكثر قدرة علي الاستمرار والاستقرار وتوفير فرص العمل.

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