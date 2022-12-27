جمبسوت قصير.. نوال الزغبي بإطلالة جريئة في الكريسماس

حرصت الفنانة نوال الزغبي على مشاركة جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نوال الزغبي، بإطلالة جذابة مرتدية ملابس جمبسوت باللون الأسود قصير فوق الركبة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بالألوان الصاخبة من رسم العيون باللون الموف وأحمر الشفاه النود، وقامت برفع شعرها.

وتعد الفنانة نوال الزغبي، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت وينشرن العديد من الصور المختلفة والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتحرص نوال الزغبي، على اختيار ملابسها بعناية واختيار أحدث صيحات الموضة، كما أنها تفضل اختيار الألوان الزاهية التي تبرز جمالها.