عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يتابع الخطة الإعلامية والتوعوية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

صدى البلد

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف الخطة الإعلامية والتوعوية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة أمال ذكى، مستشار برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، ومسئولى الشركة المسئولة عن الحملة.


واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكداً على أهمية دور الخطة الإعلامية والتوعوية فى التوضيح والكشف عن المزيد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن قضية الزيادة فى معدلات النمو السكاني، وآثار ذلك على ما يتم من أعمال تنمية فى مختلف القطاعات، حيث إن النمو السكاني المتزايد من شأنه أن يسهم فى انخفاض جودة حياة المواطنين.


وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يستهدف فى المقام الأول تحسين مستوى الخصائص السكانية للمواطنين، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فى العديد من القطاعات، هذا إلى جانب توفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، فضلا عن دوره فى ضبط معدلات النمو السكاني.
   

 وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الاستراتيجية الإعلامية والتوعوية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وما تتضمنه من برامج ورسائل تنويرية لعدد من الفئات المستهدفة، وذلك تحقيقاً لرفع وعي المواطنين بمخاطر وتحديات قضية الزيادة السكانية.  
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

استولى على أموال عملاء.. قرار عاجل ضد مسئول بنك عربي شهير في القاهرة

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

أول رد فعل من الأهلي على تجديد إيقاف محمود كهربا.. تفاصيل

دمرتيني يا هبة.. معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر بالفيوم (فيديو)

اختار الأهلي.. الكاف يصدم الزمالك ويستبعده من دوري السوبر الإفريقي

معيشاني في نكد.. لايف 8 دقائق يكشف تفاصيل إنهاء مدرس الفيوم حياته بسبب زوجته| فيديو

مجهودات الحكومة وقرار المركزي.. الدولار في السوق السوداء "حكاية وخلصت"

ترشيحاتنا

خصومات مرتفعة.. بشرى من الغرف التجارية للمواطنين بشان أسعار السلع

بعد غياب سنوات.. أميرة فتحى تفاجئ جمهورها فى أحدث جلسة تصوير

هيئة البريد: توسيع قاعدة تقديم الخدمة للعملاء في 2023

نحافة مبالغ فيها.. أحلام تثير تساؤلات الجمهور عن إنقاص وزنها

مقدار كفارة إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه .. دار الإفتاء تجيب

لـ 3 أسباب.. قفزة كبيرة في أسعار النفط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب تستعرض جمالها احتفالا بالكريسماس

ليه أمراض القلب بتزيد في الشتاء| جمال شعبان يكشف التفاصيل

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

يفوق الصاروخ البالستي.. تحذير من كويكب ضخم يتجه نحو الأرض اليوم

فيديو

«مراتي معيشاني في نكد».. مدرس الفيوم ينهي حياته في بث مباشر على فيسبوك

قتلت 50 شخصا.. كيف واجهت أمريكا موجة عاصفة ثلجية مدمرة| فيديو جراف

55 مليون دولار خلال يوم.. البنك المركزي يرصد مسحوبات دون حق من الخارج

هل عادت ليعقوب الفرحان.. فيديو مثير لـ ليلى إسكندر مع طليقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ