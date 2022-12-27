من شهر يناير.. مفاجأة في تخفيضات معارض أهلا رمضان| تفاصيل

كشف متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل معارض أهلا رمضان.

وقال متى بشاي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك توجيهات بانطلاق معارض أهلا رمضان في شهر يناير المقبل، ويستمر حتى شهر مارس، أي لمدة ثلاث أشهر.

وأضاف رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، أن أهلا رمضان سيكون له معارض كثيرة فيها كل السلع الغذائية، من سكر وأرز وكل شيء، والتخفيضات 35% بجودة عالية، مؤكدا أن المعارض منتشرة في كل محافظات مصر، وفي الميادين الرئيسية.

