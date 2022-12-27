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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| سر ازدياد الجلطات وأزمات القلب فى الشتاء .. وأحلام تثير فضول الجمهور بجلسة تصوير جديدة

أحلام
أحلام

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة والمتنوعة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها:

نزول الذهب لـ 1580 جنيها.. حركة على الجلد تكشف الأصلى من المغشوش

انخفض سعر الذهب اليوم بشكل كبير مقارنة بالأسبوع الماضي حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ 1580 للشراء مما جعل الكثير من الرجال والنساء يرغبون فى شراءه

ويحرص الأشخاص على مراقبة سعر الذهب لاغتنام انخفاض الأسعار وشراء الذهب حينها للحصول على أكبر مكسب وحفظ قيمة الأموال فى ظل ارتفاع الأسعار، ولكن بعض التجار يقومون ببيع الذهب المغشوش بدلا من الأصلى

نحافة مبالغ فيها.. أحلام تثير تساؤلات الجمهور عن إنقاص وزنها

نشرت الفنانة أحلام صور جلسة تصوير جديدة  على السوشيال ميديا ولفتت أنظارالجميع بجاذبيتها وذلك من خلال كواليس برنامج "سعودي أيدول" الذي تشارك فيه عضو لجنة تحكيم.

ليه أمراض القلب بتزيد في الشتاء| جمال شعبان يكشف التفاصيل

يزداد خلال فصل الشتاء حدوث أزمات القلب والجلطات والوفاة المفاجأة لدى الأصحاء أو المرضى .. فكيف تحمى نفسك من مخاطرها؟

الستات أكثر تعاطفا من الرجال.. دراسة تكشف معلومات مثيرة

يوجد اعتقاد سائد بأن النساء لديهن عاطفة كبيرة ويشعرن بمعاناة الأخرين أكثر من الرجال، ولكن الآن يمكن دعم ذلك من خلال دراسة علمية كبيرة.

ووفقًا لدراسة نشرها باحثون من جامعة “كامبريدج” في المملكة المتحدة ، فإن النساء أفضل من الرجال في التعاطف مع الآخرين والإحساس بمعاناتهم وهو المعروف علميا باسم "التعاطف المعرفي".

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