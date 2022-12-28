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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متأثرا بالوضع العالمي.. ارتفاع أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميا، حيق صعد سعر الذهب عالميا إلى 1832 دولارا للوقية.

وينشر صدى البلد سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 28-12-2022، ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم الكثيرون بمتاعبة سعر الذهب خاصة المقبلين على الزاوج والراغبين في الاستثمار.

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كيف سيؤثر تصدير المشغولات الذهبية على سعرها في مصر؟

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أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

سعر الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الكويت بنحو 11 دينارا مقارنة بأسعار أمس، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 17.90 دينار للجرام الواحد مقانة بـ 17.73 دينار.

سعار الذهب عيار 24 في الكويت 17.90 دينار$58.44
سعر الذهب في الكويت عيار 2216.41 دينار$53.57
اسعار الذهب  اليوم عيار 2115.66 دينار$51.14
اسعار الذهب عيار 1813.43 دينار$43.83
سعر الذهب عيار 1410.44 دينار$34.09
سعر الذهب عيار 128.95 دينار$29.22
اسعار أوقية الذهب556.74 دينار$1,818
اسعار الجنيه الذهب في الكويت اليوم125.31 دينار$409.09
اسعار كيلو الذهب17,901 دينار$58,441

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21 في الكويت من 15.52 دينار خلال تعاملات أمس إلى 15.66 دينار خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب عيار 18

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 13.43 دينار كويتي مقارنة بـ 13.30 دينار بالامس 

سعر الذهب عيار 12

وارتفع سعر الذهب عيار 12 الاقل سعرا إلى 8.95 دينار كويتي اليوم الاربعاء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب في الكويت عيار 14 اليوم الاربعاء 28-12-2022، نحو 

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