متأثرا بالوضع العالمي.. ارتفاع أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميا، حيق صعد سعر الذهب عالميا إلى 1832 دولارا للوقية.

وينشر صدى البلد سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 28-12-2022، ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم الكثيرون بمتاعبة سعر الذهب خاصة المقبلين على الزاوج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الكويت بنحو 11 دينارا مقارنة بأسعار أمس، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 17.90 دينار للجرام الواحد مقانة بـ 17.73 دينار.

سعار الذهب عيار 24 في الكويت 17.90 دينار $58.44 سعر الذهب في الكويت عيار 22 16.41 دينار $53.57 اسعار الذهب اليوم عيار 21 15.66 دينار $51.14 اسعار الذهب عيار 18 13.43 دينار $43.83 سعر الذهب عيار 14 10.44 دينار $34.09 سعر الذهب عيار 12 8.95 دينار $29.22 اسعار أوقية الذهب 556.74 دينار $1,818 اسعار الجنيه الذهب في الكويت اليوم 125.31 دينار $409.09 اسعار كيلو الذهب 17,901 دينار $58,441

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21 في الكويت من 15.52 دينار خلال تعاملات أمس إلى 15.66 دينار خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب عيار 18

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 13.43 دينار كويتي مقارنة بـ 13.30 دينار بالامس

سعر الذهب عيار 12

وارتفع سعر الذهب عيار 12 الاقل سعرا إلى 8.95 دينار كويتي اليوم الاربعاء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب في الكويت عيار 14 اليوم الاربعاء 28-12-2022، نحو