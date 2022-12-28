سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

ينشر موقع صدى البلد الاخباري سعر اليورو اليوم الاربعاء 28-12-2022، مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العالمة في مصر.

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك المشرق 26.26 جنيه للشراء و26.41 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات إلى 26.62 جنيه للشراء و26.38 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر صرف اليورو

26.2711 للشراء 26.3614 للبيع

سعر اليورو اليوم

ووصل سعر صرف اليورو إلى 26.28 جنيه للشراء و26.39 جينه للبيع في بنك أبو ظبي الاسلامي، وفي البنك الاهلي المتحد سجل اليورو مقابل الجنيه المصري 26.26 للشراء و26.41 للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم

في بنك قطر الوطني سجل سعر اليورو 26.24 جنيه للشراء و26.41 جنيه للبيع، وفي بنك الاسكندرية سجل سعر اليورو 26.23 جنيه للشراء و26.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في بنك بلوم 26.21 جنيه للشراء و26.39 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 26.15 جنيه للشراء و26.34 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو في بنك مصر 26.20 جنيه للشراء و26.34 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس وصل سعر اليورو إلى 26.18 جنيه للشراء و26.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 26.21 جنيه للشراء و26.41 جنيه للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية سجل سعر اليورو 26.21 جنيه للشراء و26.39 جنيه للبيع.

وفي بنوك:"بلوم، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري" سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 26.21 للشراء و26.39 جنيه للبيع.