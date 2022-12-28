بعد بيع 30% من أسهم لوبريف.. جدوى تخطط لاستثمار 532 مليون دولار

تسعى شركة جدوى للاستثمار السعودية إلى ستثمار 532 مليون دولار بحلول 2025 من خلال صفقات ملكية خاصة جديدة وإدراج حصص في 3 شركات من محافظها.

وبحسب وكالة بلومبرغ، تجري شركة الأسهم الخاصة محادثات متقدمة لإتمام صفقتين في الأشهر الـ 12 المقبلة، وتركز على صناعات الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكي.

الثلاثاء الماضي، قالت جدوى في بيان لها إنها تنازلت بالكامل عن حصتها البالغة 30% من شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف".

وبحسب البيان، تم تسعير الطرح العام الأولي لعدد 50 مليون سهم في المصفاة المعروفة باسم "لوبريف"، عند الطرف العلوي من النطاق، وجمع الطرح 4.95 مليار ريال. وسيبدأ التداول يوم الأربعاء في البورصة السعودية.

و"لوبريف" هو أحدث طرح عام أولي بقيمة تتخطى مليار دولار في منطقة الخليج، متجاوزاً التباطؤ العالمي في مبيعات الأسهم. وجاءت الصفقة في أواخر العام، والتي عادةً ما تشهد خجل العديد من المستثمرين من المخاطرة.

وأضافت "جدوى" أن التخارج من "لوبريف"، يمثل ثامن عملية تخارج للشركة من استثماراتها في الأسهم الخاصة، مما رفع إجمالي توزيعات الأسهم الخاصة للشركة إلى العملاء إلى 11 مليار ريال.