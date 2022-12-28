المطرب أحمد كمال يكشف بداياته.. وأول أغنية قام بأدائها.. فيديو

أكد المطرب أحمد كامل، أنه في البداية كنت أغني في "الراب"، ولم يكن هذا النوع من الأغاني منتشر في الوقت الذي كنت اغنيه، وكانت هواية أقوم بها.

وقال أحمد كامل،، خلال لقاء له لبرنامج "من مصر"، عبر فضائية "سي بي سي"، أنه دائما ما أسعى لتطوير نفسي من اجل العمل على تفادي أخطاء البدايات، مؤكدا أن أسلوبي أختلف بشكل كامل من بدايته حتى الآن.

أحد اصدقائي قام بدعمي

وتابع المطرب أحمد كامل، أن أغنية "يا ليل"، كانت أول أغنية في بداياتي، وكنت أواجه صعوبة في التلحين الخاص بها، ولكن أحد اصدقائي قام بدعمي وساعدني في لك، حتى خرجت الأغنية بالشكل الجيد.