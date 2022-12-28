أحمد زاهر يتغزل بزوجته في أحدث ظهور| شاهد

شارك الفنان أحمد زاهر، صوراً تجمعه بزوجته هدى في أحدث ظهور عبر ستوري موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتغزل أحمد زاهر بزوجته على أنغام اغنية نصيف زيتون “اللي متلى موجودين بالأحلام ”.

وحرص الفنان أحمد زاهر على حضور العرض الخاص للفيلم اللبنانى "ولا غلطة" بطولة الفنان زياد برجى، والذى تجمعه صداقة به، واصطحاب الفنان أحمد زاهر زوجته هدى وابنتيه ملك وليلى زاهر لمشاهدة العمل.

ووجه الفنان أحمد زاهر التهنئة لأبطال فيلم "ولا غلطة" من بينهم الفنان اللبنانى زياد برجي والفنانة اللبنانية جيسي عبدو، قائلاً: "مجهود كبير وأداء تمثيلى رائع يستحق التقدير وألف مبروك لكل فريق العمل وربنا يكتبلكم النجاح والتوفيق".