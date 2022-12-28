عاوز مراتي | رد فعل غريب من عريس المحلة.. ووالدها يستغيث

تفاصيل جديدة في واقعة عريس المحلة

قدّمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن، تغطية عن تطورات واقعة عروس المحلة التي تعرضت للإهانة على يد عريسها يوم زفافها، بعد خلاف على جلوس والدتها أو شقيقته في المقعد الأمامي للسيارة بعد انتهاء حفل الزفاف.

وخرج الحاج" محمد " والد الفتاة "إسراء" وقال إنه تلقي تهديدات بالقتل له ولأسرته وقال نصا: "انقذوني من الموت.. حياتي أنا وأسرتي في خطر عقب إخلاء سبيل العريس من النيابة علي ذمة واقعة الاعتداء بالضرب علي بنتي" .

وقال أيضا والد الفتاة: "بنتي اتضربت بالبوكس من عريسها في ليلة الزفاف أمام مرأي ومسمع من جميع المارة . وقال أيضا : أنا بشهّد كل الناس.. حياتنا بقت خطر بسبب أهل العريس ونناشد وزير الداخلية وكل المسئولين بحمايتنا رغم وجود مساعٍ للصلح من جانب أسرة الشاب العريس" .

من جانبه كشف رامي الشيخ محامي أسرة الفتاة العروس الانتهاء من التنسيق مع والد الفتاة لوضع آليات اتخاذ كافة الإجراءات لتحريك دعوى الطلاق واستنكر طبعا تلقي والدي العروس وأشقاؤها سلسلة من التهديدات من جهة العريس وأفراد أسرته بسبب رفضهم رجوع بنتهم ليه.

واكد على نية الأسرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتلك الأحداث دفاعًا عن أفراد الأسرة

واختتم المحامي بقوله "التقارير الطبية للفتاة العروس كشفت تعرضت لها الفتاة العروس وشقيقها عقب الانتهاء من حفل زفافها علي أيدي عريسها وأفراد أسرته أمام أبواب إحدى القرى السياحية بقرية بلقينا.

من ناحية أخرى قال الشاب "كريم" المعروف إعلاميًا بـ عريس المحلة في أولي تصريحاته الصحفية "أنا عاوز مراتي ومش هتنازل عنها بحياتي" وايضا توعد الشاب العريس أسرة الفتاة العروس في حال رفضهم إعادتها ليه وقال "أنا بعت ناس كتير للصلح وهم أحرار وأنا مش هسيبها ولا هسيب أهلها إلا لما يرجعوها البيت وأنا بحبها ومش هتنازل عنها علي حياتي والبادي أظلم" .

وكان المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية كلف في توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز المحلة بسرعه فتح باب التحقيق في الواقعة..

ووجهت جهات التحقيق بالضرورة سماع أقوال شهود العيان والعروسين، فضلاً عن تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم تحويل العروس إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبى عليها وبيان مابها من إصابات.

وكانت استقبلت طوارئ مستشفى المحلة العام، في الثانية من صباح الاثنين العروس بفستان الزفاف وهى مصابة بكدمات متفرقة في الوجه، وقالت بعد تقديم الرعاية الطبية لها أن وراء ذلك عريسها حيث أتهمته بالتعدي عليها بضربها وضرب شقيقها ايضا.

وقال شهود العيان على الواقعة، أنه بعد انتهاء حفلة الزواج بدقائق قليلة، نشبت مشادة كلامية بين العريس وعروسته بسبب خلاف على أولوية ركوب والدة العروسة وشقيقة العريس في المقعد الأمامي لسيارة الزفاف، فقد رغبت العروس بركوب والدتها في المقعد الأمامي إلا أن عريسها رفض ذلك وقام بطردها من السيارة ثم تعدى عليها بالضرب والألفاظ.

وبالفعل ضبطت المباحث الجنائية بالغربية الشاب كريم المعروف إعلاميا ب"عريس المحلة" حال تواجده بمسكنه بنطاق منطقة أبوالحسن بمدينة المحلة الكبرى وتم عرضه علي النيابة العامة للتحقيق، وقررت بعد ذلك إخلاء سبيله من سرايا مركز شرطة المحلة.