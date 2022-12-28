تحريات تلميذ الخصوص: أبوه منفصل عن والدته وموته من التعذيب

كشفت التحريات الأولية بواقعة مقتل تلميذ على يد والده بالخصوص أن المتهم يتعاطى مواد مخدرة وأنه كان دائم الضرب والتعذيب له.

كما تبين من التحريات أن المتهم متزوج مرتين ومنفصل وأن المجني عليه يعيش معه بمفرده عقب انفصال والدته والتي تزوجت من شخص آخر، وأن لديه شقيقان أكبر منه ولكن لا يعيشان معه بسب معاملة المتهم السيئة لهما.

كما كشفت التحريات أن المتهم كان يستغل الطفل معه فى بيع الأنابيب وحملها لتوزيعها على العقارات للأهالي

من جانبها أمرت جهات التحقيق بالخصوص في محافظة القليوبية بحبس بائع تسبب في مصرع ابنه بعد أن لقنه علقة ساخنة، بسبب ضياع مفتاح دراجة نارية يملكها المتهم، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة المتوفى، وطلبت تقرير الطب الشرعي حول الوفاة وسرعة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وقال الأب المتهم في التحقيقات أمام النيابة إنه لم يقصد قتل ابنه وإنما كان يؤدبه فقط وانفعل عليه بسبب ضياع مفتاح الدراجة النارية الخاصة به.

وأشار الأب انه حس بالندم بعد وفاة نجله الذي لم يقصد موته على الإطلاق.

وكان الأب قد أقدم على قتل نجله البالغ من العمر 6 سنوات، بالضرب المبرح حتى الموت في الخصوص، بسب تسببه في ضياع مفتاح دراجة نارية خاصة بالمتهم، وتم ضبطه، وقررت جهات التحقيق حبسه وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت التصريح بدفنها.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص، ببلاغ من الأهالي بمقتل طفل يدعى بدر 6 سنوات على يد والده بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبينت وفاة الطفل إثر تعدي الأب عليه بالضرب المبرح حتى وفاته بسبب ضياع مفتاح دراجة نارية خاصة به، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وحُرر محضرًا بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وحبس المتهم 4 أيام.