عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحريات تلميذ الخصوص: أبوه منفصل عن والدته وموته من التعذيب

جثة
جثة

كشفت  التحريات الأولية بواقعة مقتل تلميذ على يد والده بالخصوص أن المتهم يتعاطى مواد مخدرة وأنه كان دائم الضرب والتعذيب له. 

ضيع مفتاح موتوسيكل.. بائع يقتل طفله بالخصوص فى القليوبية

عثر عليها داخل مخزن.. ضبط 1.5 مليون قرص أدوية مهربة في القليوبية

كما تبين من التحريات أن المتهم متزوج مرتين ومنفصل وأن المجني عليه يعيش معه بمفرده عقب انفصال والدته والتي تزوجت من شخص آخر، وأن لديه شقيقان أكبر منه ولكن لا يعيشان معه بسب معاملة المتهم السيئة لهما.
كما كشفت التحريات أن المتهم كان يستغل الطفل معه فى بيع الأنابيب وحملها لتوزيعها على العقارات للأهالي
من جانبها أمرت جهات التحقيق بالخصوص في محافظة القليوبية بحبس بائع تسبب في مصرع ابنه بعد أن لقنه علقة ساخنة، بسبب ضياع مفتاح دراجة نارية يملكها المتهم، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة المتوفى، وطلبت تقرير الطب الشرعي حول الوفاة وسرعة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
وقال الأب المتهم في التحقيقات أمام النيابة إنه لم يقصد قتل ابنه وإنما كان يؤدبه فقط وانفعل عليه بسبب ضياع مفتاح الدراجة النارية الخاصة به.
وأشار الأب انه حس بالندم بعد وفاة نجله الذي لم يقصد موته على الإطلاق.
وكان الأب قد أقدم على قتل نجله البالغ من العمر 6 سنوات، بالضرب المبرح حتى الموت في الخصوص، بسب تسببه في ضياع مفتاح دراجة نارية خاصة بالمتهم، وتم ضبطه، وقررت جهات التحقيق حبسه وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت التصريح بدفنها.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير  أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص، ببلاغ من الأهالي بمقتل طفل يدعى بدر 6 سنوات على يد والده بدائرة القسم.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبينت وفاة الطفل إثر تعدي الأب عليه بالضرب المبرح حتى وفاته بسبب ضياع مفتاح دراجة نارية خاصة به، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وحُرر محضرًا بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وحبس المتهم 4 أيام.

الخصوص جهات التحقيق الطب الشرعى القليوبية محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

إعلان نتيجة كلية الشرطة.. قبول 2950 طالبًا من إجمالى 50 ألف متقدم

بداية من يوم الأحد.. مواعيد وأماكن صرف معاشات يناير 2023 بالزيادات الجديدة

أول رد من عريس المحلة: «أنا عاوز مراتي ومش هتنازل عنها»..وأسرتها تطالب بالطلاق

موضوعات متعلقة

ضيع مفتاح موتوسيكل.. بائع يقتل طفله بالخصوص فى القليوبية

عثر عليها داخل مخزن.. ضبط 1.5 مليون قرص أدوية مهربة في القليوبية

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 4 كيلو مخدرات في القليوبية

ترشيحاتنا

عناية رئيس الشيفت..............زتحريات تلميذ الخصوص: أبوه منفصل عن والدته وموته من التعذيب

عزلنا المدير.. أول تحرك من التعليم بعد حادث تدافع طلاب مدرسة العمرانية

بعد رقصها الهيستري.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب فى لبنان

الخطيب يُكلف مدير النشاط الرياضي بتحقيق رغبة شاب من ذوي الهمم

مكونة من 10 نقاط.. ما خطة زيلينسكي للسلام|أبرز ردود الفعل عليها

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. قشور هذه الفاكهة معجزة في تبييض الأسنان.. مشروب الأعشاب لحرق الدهون ونسف الكرش

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

بعد عودتها له.. 5 صور لـ غادة عبد الرازق برفقة زوجها| شاهد

بإطلالة جريئة.. مي عمر تستعرض جمالها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

عملت دقني.. تعرف على عدد عمليات تجميل الفنانة أصالة/ فيديو جراف

وصلة رقص هستيرية.. رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب بعد فيديو والدتها

عاوز مراتي | رد فعل غريب من عريس المحلة.. ووالدها يستغيث

بالأسماء.. صفقات الأهلي الشتوية في 2023 | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ