60 لوحة في معرض جذور بزياد بكير فى الأوبرا

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية فى السادسة والنصف مساء الخميس ٢٩ ديسمبر معرض "جذور للفنانة جيهان بدران البشبيشي " بقاعة زياد بكير والذى يستمر حتي الثلاثاء ٣ يناير و يضم حوالي 60 لوحة بأحجام و خامات مختلفة "ميكسد ميديا ".

تعبر الفنانة في هذا المعرض عن حالة جمالية تمتد إلي جذورها ونشأتها و طفولتها وكيف أثرت فيها و مراحل عدة اختزلتها الفنانة و أعادت صياغتها برؤية تشكيلية راقية تملأ بها فراغ اللوحة ليمتد أثره إلي المتلقي ليخلق حالة من التجاوب .

يذكر أن الفنانة جيهان بدران عضو نقابة التشكيليين و عضو اللجنة الفنية بعدة نوادى، لها العديد من المعارض الشخصية وشاركت في كثير من المعارض الجماعية في مصر وخارجها من أهمها معرض التنوع الثقافي بالسعودية عام ٢٠٢٠ وأخرها معرض أكاديمية الفنون عام ٢٠٢٢.