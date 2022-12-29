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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج 2023.. برج الحمل سنة الحظ ومفاجأة في 16 مايو السر

برج الحمل
برج الحمل

يبدأ برج الحمل من يوم 21 مارس إلى 20 أبريل، وهو من الأبراج التي تتمتع بسماته المميزة و االمختلفة عن باقي الأبراج، كشفت المهندسة عبير فؤاد، في تصريحات لـ صدى البلد، عن أبرز توعات 2023 لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي و المالي و الصحي أيضا.

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توقعات الأبراج 2023 لـ برج الحمل


توقعات 2023 على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل 
- إذا كنت متزوجا: معظم الوقت.. هناك اقتراب كبير من شريك الحياة، وتجد السعادة أكثر في الصيف، حتى وإن كانت "فينوس" تتراجع في شهر أغسطس.. تحسن التصرف وتبدو يقظا.
- إذا كنت سينجل: من أول العام تتمتع بسحر لا يضاهى، ويقودك ذلك لإيجاد الشخص الذي تتمناه، خاصة في شهر مارس، في الصيف وآخر العام أيضا من السهل أن تقع في الحب، فقط تأن في قرار الارتباط من 23 يوليو إلى 4 سبتمبر
توقعات 2023 على الصعيد المهني والمالي لمواليد برج الحمل 
حتى 16 مايو.. "المشتري" كوكب الحظ في برجك يدفعك نحو التوسع ويعدك بالنجاح، قدم ما بوسعك في النصف الأول من العام لتكتسب قوة دافعة في النصف الثاني، فقط طوال العام يجب أن تعمل في سرية وكتمان، من 17 مايو لا تتجاوز حدود وقتك وإمكانياتك تفاديا للتشتت وعدم التركيز. 
توقعات 2023 على الصعيد الصحي لمواليد برج الحمل 
من أول العام إلى 16 مايو: تتألق بطاقة أخاذة، فقط في شهر مارس، نظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، وفي أكتوبر اهتم بتقوية مناعتك.

 

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