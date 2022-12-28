فيروسات خطيرة.. وزير الصحة الفرنسي يحذر المواطنين من الوباء الثلاثي

قال وزير الصحة الفرنسي فرانسوا براون، اليوم الأربعاء، إن النظام الصحي الفرنسي يواجه أسبوعًا مقبلًا خطيرًا بسبب "الوباء الثلاثي" وهو فيروس كورونا والإنفلونزا والتهاب القصيبات التي تصيب الأطفال دون سن الثانية.

وحسب وكالة "فرانس برس"، أضاف براون خلال زيارة لمستشفى أنيسي جينيفوا بشرق فرنسا، أن عدد حالات الإنفلونزا على وجه الخصوص "انفجر" بشدة وتفشى بطريقة كبيرة.

وأشار إلى أن "هذا الأسبوع مليء بالمخاطر، لكن تم تعبئة طاقم المستشفى بالكامل وسيتم إدارة الأمر".

وتابع براون أن العديد من المراكز الطبية الفرنسية تواجه تحديات مماثلة، بما في ذلك نقص الموظفين.

ووجه رسالة مهمة للمواطنين باتخاذ الاحتياطات الصحية حتى خلال موسم الأعياد وسط مخاوف جديدة من زيادة حالات الإصابة بالإنفلونزا في يناير المقبل.