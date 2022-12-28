إيجابي.. أول تعليق من وزارة الدفاع السورية على اجتماع روسيا

أكدت وزارة الدفاع السورية انه جرى اليوم لقاء جمع وزير الدفاع السوري ومدير ادارة المخابرات العامة السورية، مع نظيريهما وزير الدفاع التركي ورئيس جهاز المخابرات التركية في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة الطرف الروسي، وبحث الجانبان ملفات عديدة.

ووصفت الوزارة السورية في بيان لها مقتضب اللقاء بأنه إيجابي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، كشفت عن جلسة ثلاثية انعقدت اليوم الأربعاء، بين وزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا في العاصمة موسكو.

وجاء في بيان الدفاع الروسية أنّ “الوزراء الثلاثة بحثوا سبل حلّ الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا”.

وأضاف البيان أن ” الوزراء أشاروا إلى الطبيعة البناءة للحوار بينهم وضرورة استمراره”.

حضر الجلسة وزير الدفاع السوري علي محمود عباس، بالإضافة إلى رئيس المخابرات في سوريا، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

