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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صندوق قادرون باختلاف.. القومى لذوى الإعاقة يكشف التفاصيل

السيسي
السيسي

كشفت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، تفاصيل الصندوق الذى تم دعمه اليوم من الرئيس السيسى فى احتفالية "قادرون باختلاف".

 

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قومي الإعاقة: توجيهات الرئيس تؤكد على تمكين ذوي الهمم في كل المجالات

وقالت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، إن هذا الصندوق موجه لدعم ذوى الهمم كما يدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والخدمات المتكاملة ويساهم فى دعم الموهوبين.


وأضاف الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتذليل العقبات لذوى الهمم. 

 

الاحتفالية


وأشار الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إلى أن الاحتفالية تحتوى على رسائل كثيرة، وجميع فئات الشارع علمت أن الدولة تحترم هذه الحقوق وانها تطبقها على أرض الواقع.


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ذوي الإعاقة الرئيس السيسي قادرون باختلاف أخبار التوك شو اليوم ايمان كريم

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