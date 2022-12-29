سعر عيار 18 اليوم في محلات الصاغة 29-12-2022

أظهر سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب المختلفة نحو استقرارا في بداية تعامل له اليوم الخميس الموافق 29-12-2022، ليصل لنحو 1329 جنيها للبيع و 1346 جنيها للشراء.

عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأقل في محلات الصاغة نحو 1033 جنيها للبيع و 1047 جنيها للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الخميس 29-12-2022

عيار24



سجل أعلي سعر ذهب في محلات الصاغة وهو عيار 24 الأغلي قيمة، بنحو 1771 جنيها للشراء و 1794 جنيها للشراء



استقرار في محلات الصاغة

واعلن موقع إيجبيبت جولد عن استقرار سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس بدون أي تغيير في محلات الصاغة منذ أمس الأربعاء.





سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 1550 جنيها للبيع و 1570 جنيها للبيع .



أونصة الذهب



بلغ سعر أوقية الذهب نحو 55.1 ألف جنيه للبيع و 55.802 ألف جنيه للشراء.



الجنيه الذهب



بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 12.4 ألف جنيه للبيع و 12.560 ألف جنيه للشراء



كيلو الذهب



بلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.771 مليون جنيه للبيع و 1.8 مليون جنيه للشراء.

الذهب عالميا

وفي البورصات العالمية هوي سعر الذهب لأدني مستوي له منذ الشهور السابقة، بفعل استقرار الدولار واستمرار ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يقيم المستثمرون أثر تفاقم أزمة كوفيد في الصين أكبر مستهلك للمعدن النفيس.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1804.48 دولار للأوقية وفقا لما أودته وكالة رويترز، في الوقت الذي تمسكت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمستوى قريب من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر.

تراجع في السوق المحلي

وأكد هانى ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تراجع سعر الذهب نتيجة استمرار تزايد الطلب علي السبائك كملاذ أمن للاستثمار خاصة في ظل موجات التضخم و الأزمات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية ، مع محدودية حجم المعروض

وأكد أن المبادرة التي سيطلقها اتحاد الغرف التجارية سيوجه شريحة عريضة من المستثمرين لشراء المشغولات الذهبية بدلا من السبائك بما سيحقق توازنا نسبيا في نوعية الطلب مع المنتجات المختلفة المعروضة وسيحقق تراجعا عاما في الأسعار.

وأوضح أن أسعار الذهب ستتراجع بعد تصدير أول شحنة مشغولات لـ السعودية، مؤكدا أن أسعار الذهب تراجعت في الاسبوع الماضي، خصوصا بعد انخفاضه بمقدار 100 جنيه



سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم



ويعتبر سعر المعدن بالمصنعية مختلف ومتغير من محل صاغة لآخر، ويعود هذا التغير لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويبحث الكثير من الراغبين في الشراء هو سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.

