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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 29-12-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 29-12-2022، بدون أي تغيير في محلات الصاغة منذ أمس الأربعاء.

 

عيار 24


بحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس توداي، فقد وصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 1771 جنيها للشراء و 1794 جنيها للشراء.

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عيار 21


بلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 1550 جنيها للبيع و 1570 جنيها للبيع .


عيار 18


سجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب المختلفة نحو 1329 جنيها للبيع و 1346 جنيها للشراء


سعر عيار 14 


بينما سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 1033 جنيها للبيع و 1047 جنيها للشراء.


أونصة الذهب


بلغ سعر أوقية الذهب نحو 55.1 ألف جنيه للبيع و 55.802 ألف جنيه للشراء.


الجنيه الذهب


بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 12.4 ألف جنيه للبيع و 12.560 ألف جنيه للشراء


كيلو الذهب


بلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.771 مليون جنيه للبيع و 1.8 مليون جنيه للشراء.

الذهب عالميا

وفي البورصات العالمية هوي سعر الذهب لأدني مستوي له منذ الشهور السابقة،  بفعل استقرار الدولار واستمرار ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يقيم المستثمرون أثر تفاقم أزمة كوفيد في الصين أكبر مستهلك للمعدن النفيس.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1804.48 دولار للأوقية وفقا لما أودته وكالة رويترز، في الوقت الذي تمسكت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمستوى قريب من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر.



 

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