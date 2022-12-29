نجم الأهلي السابق: محمد هاني يتحمل مسؤولية هدف سيراميكا كليوباترا

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن محمد هاني الظهير الأيمن لفريق الأهلي يتحمل هدف فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقال السيد نجم فريق الأهلي السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" محمد هاني يتحمل مسؤولية هدف فريق سيراميكا كليوباترا في مرمى محمد الشناوي حارس فريق الأهلي وليس الشناوي".

وتابع: "الأهلي قدم مباراة أقل من المتوسط من الناحية الفنية أمام سيراميكا كليوباترا في مباراة الدوري الممتاز".

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن مهاجمي فريق الأهلي يفتقدون الثقة في مباريات بطولة الدوري الممتاز وهو سبب عدم تسجيل الأهداف بكثرة في الفترة الماضية من جانب مهاجمي الفريق الأحمر.

وواصل رمضان السيد: "محمد شريف وشادي حسين وحسام حسن يفتقدون الثقة والأمر سيزداد بعد تصريحات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر عقب مباراة سيراميكا كليوباترا بمسابقة الدوري الممتاز".

وأتم: "تصريحات كولر عن مهاجمي الأهلي عقب مباراة سيراميكا كليوباترا غير مقبولة وليست في مصلحة اللاعبين".



الاهلي وسيراميكا كليوباترا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إيجابياً أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.



افتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام فى الدقيقة 45+1 ، قبل أن يتعادل للأهلي علي معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

التعادل رفع رصيد الأهلي عند النقطة 24 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 12 فى المركز الثامن.