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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رفض الخطيب التدخل.. الزمالك يدرس رفع قضية للحجز على أموال كهربا

صدى البلد

 

أكد الإعلامـي محمد شبانة، أن الزمالك بدأ يفكر في استخدام حكم المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن محمود عبد المنعم كهربا، لرفع قضية في مركز التسوية بالحجز على ممتلكات اللاعب في مصر مثلما فعل الأهلي مع عبدالله السعيد.

وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب بوكس تو بوكس: "الزمالك رفض الوقوف مكتوف الأيادي أمام ما التحايل على العقوبة الموقعة ضد كهربا، ولذلك قرر استخدام الحكم الصادر لصالحه في الحجز على أموال كهربا".

وأضاف: "الزمالك يريد الحصول على كافة حقوقه وهي الغرامة الموقعة ضد كهربا بالإضافة إلى فوائد المبلغ".

وتابع: الخطيب رفض أن يجلس مع كهربا ويتدخل في حل أزمته مع الزمالك.

الاهلي وسيراميكا كليوباترا

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جريشة: الأهلي يستحق ركلة جزاء أخرى أمام سيراميكا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إيجابياً أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.


افتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام فى الدقيقة 45+1 ، قبل أن يتعادل للأهلي علي معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

التعادل رفع رصيد الأهلي عند النقطة 24 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 12 فى المركز الثامن.

 

الأهلى كهربا الزمالك الدوري الممتاز الدوري العام ترتيب الدورى الاهلي وسيراميكا كليوباترا

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